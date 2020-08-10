Adıyaman'da düğünlere sıkı denetim

Korona virüs (Covid-19) vaka sayılarının artmasındaki en büyük etkenlerden biri olan düğünler, Adıyaman'da sıkı denetime alındı.

Son günlerde düğün, nişan ve taziyeler dolayısıyla Covid-19 vakalarının artması üzerine güvenlik güçleri denetimlerini sıklaştırdı. Polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra zabıta ekipleri de bu denetimlerde yer alıyor.

Bu hafta sonu polis ekipleri 36 düğün ve nişan törenini denetleyerek uyarılarda bulundu. Polis ekipleri düğün ve nişan sahiplerinden, davetlilerin maske ve mesafe kurallarına uyması konusunda uyarılmasını istedi. Düğünlerde davetliler bu konuda uyarıldı.

Geçtiğimiz günlerde İl Hıfzıssıhha Kurulu Adıyaman'da yeni bir uygulama başlatarak, sivil polis ekiplerinin kural ihlallerini bundan sonra yaka kamerası ile tespit etmesi konusunda karar almıştı.

Düğünlerin herhangi bir saatinde davetli gibi gelen sivil polislerin üzerinde bulunan yaka kamerası ile kurala uymayanlar kayıt altına alınacak. Özellikle maske takma kuralına uyulmaması, gelin ve damat haricinde kişilerce oyun oynanması, halay çekilmesi ya da sosyal mesafe kuralına aykırı şekilde bir araya gelinmesi, takı merasimi düzenlenmesi durumunda sorumluluklarına göre düğün sahibi veya düğün salonu işletmecisi hakkında idari yaptırım başlatılacak.