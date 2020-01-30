İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da ‘Duman-9'operasyonu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Duman-9’ operasyonu gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Duman-9' operasyonu gerçekleştirildi.


Yapılan operasyonlar kapsamında il merkezindeki iş yerlerinde, 53 paket kaçak sigara, 407 kutu makaron, 89 kilogram nargile tütünü, 100 adet puro, 62 adet sahte bandrol, 28 bin 225 deste sigara kağıdı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken konuyla ilgili 5 kişi hakkında işlem yapıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.