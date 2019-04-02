Adıyaman'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği

Adıyaman'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Adıyaman Valiliği koordinesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kortej yürüyüşü ile başladı. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Mimar Sinan Kültür Parkı önünde toplanan kalabalık Halk eğitim Merkezine mehteran eşliğinde ellerinde pankartlarla yürüdü.

Adıyaman Vali Yardımcısı Bedir Develi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet lagöz, Memur-Sen Temsilcisi Ali Deniz, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önünde otizme dikkat çekmek için gökyüzüne mavi balonlar bıraktı.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda ki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Malazgirt Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Mehmet Taşkın, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Slayt gösterisinin ardından öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı "Şirinler" gösterisi sunuldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, otizmli çocukların rahatsızlıklarının erken tanısının çok önemli olduğuna işaret ederek, çocukların öğrenme ve algılama sorunun giderilmesi için eğitimlere önem verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Program müzik dinletisiyle son buldu.