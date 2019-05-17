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Adıyaman'da Ege tütünü dikilmeye başlandı

Adıyaman’da sözleşmeli tütün üreticileri Ege menşeili tütünleri dikmeye başladı.

Adıyaman'da sözleşmeli tütün üreticileri Ege menşeili tütünleri dikmeye başladı.


Adıyaman'da bu yıl yaklaşık 6 bin 200 üretici 75 bin dekarlık alanda sözleşmeli tütün dikimine başladı. Ege menşeili tütünler 2018 yılında kilosu 14.8 TL'den satılırken, bu yıl fiyatların ekonomik değerler üzerinden artacağı öğrenildi.


Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, kıyılmış tütünün yanı sıra Adıyaman'ın özellikle ova köylerinin arazilerinde Ege menşeili tütün üretildiğini belirterek, Adıyaman merkez, Samsat, Kahta ve Besni ilçelerinde bu tütünün yetiştiriciliğinin yapıldığını dile getirdi.


Hasan Çelik isimli tütün üreticisi ise, sözleşmelerin ardından tütün dikimine başladıklarını ve bu yıl enflasyon oranında iyi bir fiyat beklediklerini dile getirdi.

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