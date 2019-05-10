Adıyaman'da Engelliler Haftası kutlandı

Adıyaman'da, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Engelliler Haftası kutlamaları kapsamında sabah saatlerinde Mimar Sinan Parkı önünden Demokrasi Parkına kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Mehteran ekibinin de eşlik ettiği kortej yürüyüşüne, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Vali Yardımcıları Ayhan Akpay, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Adem Kaya, Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, kurum müdürleri, STK temsilcileri, engelliler, engelli aileleri ve çok sayıda kişi katıldı. Yürüyüş sonrasında yürüyüşe katılan katılımcılar, Demokrasi Parkı içerisinde bulunan ve engelliler tarafından yapılan ürünlerin sergisi gezildi.

Sergi sonrasında Adıyaman Belediyesi konferans Salonunda geçilerek burada engellilerin bir birinden güzel sergilediği gösteriler izlendi.