Adıyaman'da engellilere Cuma namazında yeni hizmet

Engelli vatandaşların sosyal hayata dahil edebilmek, yaşamlarını kolaylaştırmak ve Cuma günleri okunan hutbeyi anlamaları amacı yeni uygulama başlatıldı.

Adıyaman merkez Yavuz Selim Camisinde İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Ali Çelik tarafından okunan hutbe işaret dili görseli ile işitme engellilere önemli bir hizmet başlatıldı.

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, “İşitme engelli kardeşlerimiz için ilk olarak Yavuz Selim Camimizde başlattığımız işaret dili hutbe çeviri görsel uygulaması ile İşitme engelli vatandaşların hutbede verilen mesajı anlamaları en büyük haklarıdır. Bu çalışmaya emek verenleri tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Rabbim bu hizmetleri başarıya götürmede bizleri muvaffak eylesin” dedi.

Cuma namazında okunan hutbeyi hiç anlamadıklarını ifade eden işitme engelli camii cemaati, bu uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını bu hizmet için İl Müftülüğüne teşekkürlerini ifade etti.