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Adıyaman'da etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu

Geçtiğimiz hafta Adıyaman’da etkisiz hale getirilen 1 teröristin kimliğinin belli olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta Adıyaman'da etkisiz hale getirilen 1 teröristin kimliğinin belli olduğu öğrenildi.


Geçtiğimiz hafta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yıldırım-5 Amanos operasyonu kapsamında Adıyaman Merkeze bağlı Yedioluk köyü kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi.


Hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin Suriye Afrin doğumlu Serhat Tolhindan kod adlı Basit Hüseyin olduğu öğrenildi.


Operasyon sonrasında etkisiz hale getirilen teröristin cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kesin kimlik tespitinin yapılması için gönderilmişti.

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