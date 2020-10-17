İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da ev alev alev yandı

Adıyaman’da iki katlı bir evde elektrikten kaynaklı çıkan yangın, korku dolu dakikalara neden oldu.

Adıyaman'da iki katlı bir evde elektrikten kaynaklı çıkan yangın, korku dolu dakikalara neden oldu.


Yangın, Sümerevler Mahallesi 1712 sokakta bulunan İbrahim Taştan'a ait evde çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı esnada modemi besleyen şarj cihazının kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangın bir anda büyüdü. Dumanlar tüm evi kaplarken, mahalle sakinleri yangını fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın çıkan evin karşı dairesinde oturan kişiler kendilerini dışarı attı.


Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürülen yangında büyük maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.