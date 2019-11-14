Adıyaman'da ev hanımlarından örnek destek

Adıyaman'da gönüllü 3 ev hanımının yardıma ihtiyacı olan köy okulu öğrencilerine yaptıkları yardımlar, öğrencilerin mutluluklarına mutluluk kattı.

Yaklaşık 6 yıldan bu yana kendi imkanları ile aldıkları ayakkabı, elbise, kırtasiye malzemelerinin yanı sıra evlerinde pasta, kek ve poğaçalar yapan Zeynep Kaya, Züleyha Çelik ve Nilüfer Akın, bu hediyeleri merkeze bağlı Toptepe Köyü Okuluna götürdü. Öğrencilerle bir süre sohbet eden gönüllü kadınlar, daha sonra getirdikleri yiyecekleri öğrencilere ikram etti. Yapılan ikramlar sonrasında öğrencilere bot, mont ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Aldıkları hediyeler karşısında mutluluklarını gizleyemeyen öğrenciler çeşitli oyunlar oynadı. Güzel zaman geçiren öğrenciler, Zeynep Kaya, Züleyha Çelik ve Nilüfer Akın'a teşekkür etti.

6 yılda 39'uncu okula yardım getirdiklerini belirten Zeynep Kaya, “Öncelikle çocuklarımızla zaman geçirdik. İkramlarda bulunduk. Onlarla top oynadık, zaman geçirdik. Belirli ihtiyaçları vardı. Kırtasiye, mont, bot onları giderdik. Güzel bir zaman geçirdik 39.köy okulumuz oldu” dedi.

Çok mutlu olduklarını söyleyen öğrencilerden Arda Akkoç ise “Bot getirdiler, pasta yedik, onlara bize kırtasiye malzemeleri getirdikleri için teşekkür ederim. Eğlendik, mutlu olduk” şeklinde konuştu.

Öğretmen Hatice Nogay da, "Ev hanımları tarafından büyük bir emekle hazırlanan hediyeler çocuklarımıza verildi. Bunlarda çocuklarımızı sevindirdi. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Okul Müdür Yetkili Öğretmen Erdem Arslan da yardımsever kadınlara teşekkür ederek, öğrencilerin çok mutlu olduklarını vurguladı.