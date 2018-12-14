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Adıyaman'da ev yangını

Adıyaman’da bir evin oturma odasında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Adıyaman'da bir evin oturma odasında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.


Yangın, Mehmet Akif Mahallesi 506. Sokakta Yusuf Söyler'e ait evde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden kaynaklanan yangını fark eden aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek, yangının daha da büyümesini önledi. Yangında oturma odasında bulunan eşyalar yanarak maddi hasar meydana geldi.

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