Adıyaman'da ev yangını

Adıyaman'da bir evin bacasından kaynaklanan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi 550 sokakta Hüseyin Bozkurt'a ait evde meydana geldi. Evin oturma odasında bulunan soba bacasından kaynaklanan yangın odaya sıçradı. Yangını fark eden aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına zamanında müdahale ederek, yangını büyümeden söndürdü.

Yangında maddi hasar meydana geldi.