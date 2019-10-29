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Adıyaman'da evleri lağım suyu bastı

Adıyaman’da şiddetli yağmur sonrasında birçok evi lağım suyu bastı.

Adıyaman'da şiddetli yağmur sonrasında birçok evi lağım suyu bastı.


Gece saatlerinde başlayan yağışla birlikte merkez Malazgirt Mahallesi'nde birçok evi lağım suyu bastı. Sabah uyanan ev sakinleri evlerinin sular altında kaldığını fark etti. Birçok evde beyaz eşyalar kullanılamaz hale geldi. Evlerini lağım suyu basan vatandaşlar, kirli suyu evden tahliye etmeye çalıştı. Evlerine lağım suyu dolan vatandaşlar, mağdur olduklarını ve bu tür su baskınlarının yaşanmaması için Adıyaman Belediyesinden çözüm beklediklerini söyledi.

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