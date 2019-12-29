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Adıyaman'da facianın eşiğinden dönüldü

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna dalarak yakıt pompasını yerinden fırlattı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna dalarak yakıt pompasını yerinden fırlattı. Facianın eşiğinden dönülen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Erhan C. idaresindeki 46 AAD 851 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Börgenek Köyü yakınlarında bulunan akaryakıt istasyonuna daldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak istasyona dalan araç, burada bulunan yakıt pompasına çarparak pompayı yerinden fırlattı. Facianın eşiğinden dönülen kazada araç sürücüsü Erhan C. ile araçta bulunan Erkan C. ve Ekrem C. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri ile itfaiye ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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