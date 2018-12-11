Adıyaman'da farkındalık etkinliği

Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi Vehbi Koç Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Adıyaman'da bulunan engelli dernekleri temsilcileri, üniversite akademik ve idari çalışanlar ile engelli vatandaşlar katıldı. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tanhan programda yaptığı konuşmada, psikolojik açıdan engeli olan bireylerin farklılıklarını değerlendirdi. Engeli olan bireylerin insanların farklılıkları, zenginlikleri ve zorlukları olduğuna değinen Öğr. Üyesi Tanhan, günlük hayat içerisinde herhangi bir engelle yaşamak zorunda olan insanlardan bahsederken daha dikkatli olunmasının gerekliliğini vurguladı. Öğr. Üyesi Tanhan, “Zorlukları ve engeli olan kişilere engelli kişi değil, engeli olan kişi dememiz lazım. Dilimize dikkat etmemiz lazım. Otizmi olan bir kişi için otizmi olan arkadaşımız dememiz lazım. Otistik demek, o kişiden alabileceğimiz zenginliğin kapısını kapatıyor. Zihinsel süreçlerimize dikkat etmemiz lazım. O kişilere acımak yerine o kişileri anlamamız lazım. O kişilerle empati kurmamız lazım. Biz otizmi olan bir arkadaşımızı sadece otistik olarak algılarsak bu durum o kişilerle olan ilişkilerimizde bizi engeller. Halbuki onların da keşfedilmeyi bekleyen çok farklı yetenekleri var” dedi. Programda konuşan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminde görevli Uzman Psikolog Cihat Çelik de bu tür farkındalık etkinlikleri düzenleyerek engelli bireylere destekte bulunmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu belirtti. Sadece 3 Aralık Dünya Engelliler gününde değil sürekli olarak engelli bireylere destekte bulunmanın önemine değinen Psikolog Çelik, “Bizim bu kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bizim için en önemli şey onların insan olmalarıdır. Bu itibarla bizim onları kusurlu, özürlü, sakat veya başka bir şekilde değil de insan olarak farklılıklarına değer vererek destekte bulunmamız gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından program, engelli öğrenciler tarafından hazırlanan müzik ve şiir dinletileri ile mehteran gösterisi ile sona erdi.