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Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Adıyaman merkezli 3 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman, Şanlıurfa ve Karabük'te eş zamanlı FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında S.E., V.D., M.Ö.ve Z.K., isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslar sorgulanmak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne getirilirken adreslerinde bulunamayan M.G., ile A.T., isimli 2 şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

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