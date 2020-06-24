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Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 farklı adrese yapılan eş zamanlı FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ operasyonları kapsamında kent merkezinde 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 8 kişi yakalanırken 1 şahıs ise adresinde bulunmaması nedeniyle yakalanamadı. Polis ekipleri adresinde bulunmayan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Polis merkezine götürülen 8 kişiden A.E.Y., A.B., F.O. ve R.A. isimli kişiler tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Diğer 4 kişinin polis merkezinde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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