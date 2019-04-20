Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

Adıyaman merkezli 9 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 8'i tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Adıyaman merkezli Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya olmak üzere toplam 9 ilde gerçekleştirilen ve aralarında büyük bölge talebe mesulleri, kendi evinde kalan öğrenci mesulleri, esnaflardan oluşan mütevelliler ve Bylock kullanıcılarının da bulunduğu toplam 27 şüpheli yakalandı.

Adıyaman Emniyetinde ifadeleri alınan ve adli makamlara sevk edilen 27 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 19'u ise etkin pişmanlık kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.