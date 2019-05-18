Adıyaman'da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu

Polisin havaya ateş açtığı olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gece Adıyaman girişindeki Sanayi Kavşağı Trafik ışıklarında meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin takip ettiği Musa K. isimli şahıs Sanayi Kavşağı'nda kırmızı ışıklarda beklediği esnada polis operasyon yaptı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri araç ile şüpheli şahsın kullandığı otomobilin önünü kesti. Polisi gören şahıs otomobil ile geri geri kaçmak istedi. Geri geri kaçarken arkada bulunan ve ışıklarda bekleyen bir minibüse çarptı.

Otomobilden inerek kaçmak isteyen şahsı yakalamak için polis havaya 3 el uyarı ateşi açtı. Şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yaşanan bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Gözaltına alınan şahsın içinde bulunduğu otomobilde polis ekiplerinin yaptığı aramada 20 gram Bonzai maddesi ve 1 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs sorgulanmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şahsın daha önceden de uyuşturucu kullanmaktan çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi.