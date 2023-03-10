Adıyaman'da geçici konut ve altyapı çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yapımı devam eden geçici konutlarla birlikte altyapı çalışmaları da hızlı bir şekilde yürütülüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasara uğrayan Adıyaman'da geçici konut ve konteyner kent yapım çalışmaları devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut eliyle Adıyaman'ın Vartana bölgesinde yapılacak 3 bin adet bağımsız bölümden oluşan geçici konutların kısa bir süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Yaklaşık 15 bin kişinin barınacağı konutlar; salon, mutfak, banyo ve lavabo olmak üzere 25 metrekareden oluşuyor. Prefabrik ve çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen konutlarda sıcak su da dahil olmak üzere bir evde olması gereken her şey bulunuyor. Toplam 313 bin metrekare alan üzerine yapılan konutların altyapı çalışmaları da devam ediyor.

"Kısa sürede hak sahiplerine teslim edeceğiz"

Emlak Konut'ta inşaat mühendisi olarak görev yapan Ekmel Karaköse çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Burada Emlak Konut ve TOKİ olarak yaklaşık 2 bin 600 civarında bölümden oluşan prefabrik konutlar yapmaktayız. Burada bir taraftan temel imalatlarımız devam etmekte, diğer taraftan prefabrik kurulumları devam etmekte. Ayrıca bu konutlarımız bir yatak odası, bir oda, mutfak ve banyodan oluşmaktadır. Eş zamanlı olarak altyapı çalışmalarımız da devam etmektedir. En hızlı şekilde bu imalatları tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmeyi amaçlamaktayız" dedi.

"Altyapı çalışmaları bağımsız bölümlerle paralel ilerliyor"

Geçici konutlara paralel altyapı çalışmalarının da sürdüğünü söyleyen Karaköse, "İş programına göre çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 15 ya da 20 gün içerisinde bu konutların bir kısmını tamamlamayı hedefliyoruz. Burada içme suyu, pis su ve elektrik altyapıları da bağımsız bölümlerle eş zamanlı olarak devam ediyor. Hepsi tamamlanmış halde hak sahiplerine buraları teslim edeceğiz. Bittiğinde kanalizasyon hatları, elektrik hatları, içme suyu hatları hepsi hazır olacak ve hak sahipleri girdiklerinde her şey hazır yerleşmiş olacaklar" diye konuştu.