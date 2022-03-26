Adıyaman'da geleneksel sanatlar sergisi açıldı

Adıyaman'da geleneksel sanatlar alanında faaliyet gösteren sanatçıların çalışmalarından oluşan ‘Ruh-u Revan Sanat Sergisi' açıldı.

Alışveriş merkezinde açılan sergide Adıyaman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ebubekir İnan, Dr. Muhammet Çevik ve Hattat Ramazan Taştan'ın bireysel ve ortak çalışmalarından oluşan eserleri sergilendi. Ruh-u Revan Sanat Sergisi Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış'ın katılımıyla ziyarete açıldı.

Sergi açılışında bir konuşma yapan Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, bin bir emeğin ürünü olan eserlerin, geleneksel sanatların ve kültürümüzün yaşatılması açısından çok önemli olduğunu, Adıyaman Üniversitesi hocalarının çabasıyla Adıyaman'da böyle bir serginin açılmış olmasından ve üniversite olarak buna katkı sunmuş olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Sanatın bir ifade biçimi olarak insanın kendisini ifade etmesini sağladığını, izleyenlerin de bu eserlerde kendinden bir şeyler bulduğunu ifade eden Ebru Sanatçısı Muhammet Çevik, bağımlılık düzeyinde teknoloji kullanımı olan modern zaman insanı için kültür, sanat faaliyetlerinin önemini vurguladı.

Adıyamanlıları sergiyi gezmeye davet eden sanatçılar, bu tür etkinliklere özellikle çocukların geti rilmesini, kültür bilincinin ve sanat sevgisinin küçük yaşlarda aşılanması gerektiğini söyledi.

Serginin 26-27 Mart ve 2-3 Nisan tarihlerinde ziyarete açık olacağı öğrenildi.