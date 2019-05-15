Adıyaman'da Gençlik Haftası kutlamaları

15-19 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları Adıyaman'da Atatürk Büstüne Çelenk bırakılmasıyla başladı.

Adıyaman Valiliği tören alanında bulunan Atatürk Büstüne Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'in çelenk bırakmasıyla başlayan etkinlikler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Atatürk Büstüne Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş beraberinde müdür yardımcıları, şube müdürleri, milli sporcular ve antrenörler ile Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'i ziyaret etti. Vali Aykut Pekmez'e çiçek ve Türk Bayrağı tablosu hediye edildi.

Fikret Keleş, Adıyaman'da ki sportif faaliyetler ve milli sporcular ile ilgili Vali Aykut Pekmez'e bilgi verdi.

Vali Aykut Pekmez ise, sporun önemine işaret ederek, “Bizler ne kadar spor yapmaya fırsat bulamasak da gençlerimizin spor yapmasını görmek bizleri mutlu ediyor. Ülkemizde futbol ön planda ancak sporun her alanında faaliyet göstermek ve başarılı olmak gerekiyor. Başarılı olmak derken, spor yapmaktan bahsediyorum. Önemli olan spor faaliyetini yapmaktır. Eskrim sporunda Adıyaman'ın ön planda olması ve kalıcı bir spor branşı olmasının yanında birkaç branşta daha eskrim gibi ön plana çıkmalıyız” diye konuştu.