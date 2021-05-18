İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da gergedan böceği görüldü

Adıyaman’da, vatandaşlar tarafından bulunan gergedan böceği görüldü.

Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından bulunan gergedan böceği görüldü.


Adıyaman merkeze bağlı Kayatepe (Rezip) köyünde ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden olan gergedan böceği (oryctes nasicornis) görüldü.


Kayatepe köyünde yaşayan vatandaşlar akşam saatlerinde ilginç böceği fark etti. Vatandaşlar böceğe yaklaşıp incelediğinde az rastlanır türden olan gergedan böceği olduğunu fark etti. Vatandaşlar tarafından fotoğrafları çekilen gergedan böceği daha sonra doğaya bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.