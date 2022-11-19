İhlas Haber Ajansı

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Adıyaman'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın takla atması sonucu 1 kişi öldü.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın takla atması sonucu 1 kişi öldü.



Edinilen bilgilere göre, Harun Burun (24) idaresindeki 46 ADM 003 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 6. kilometresinde takla atarak tarlaya yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve bölge trafik polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Harun Burun, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bölge trafik polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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