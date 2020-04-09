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Adıyaman'da haşereyle mücadele devam ediyor

Bir yandan tüm gücüyle korona virüsle mücadele eden Adıyaman Belediyesi, diğer yandan da belediyenin rutin görevlerinin aksamaması için çalışmalarına devam ediyor.


Korona virüsle mücadele kapsamında 7/24 görevinin başında olan Adıyaman Belediyesi, halkı sıkıntıya sokacak rutin çalışmaları da ihmal etmemeye gayret gösteriyor. Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, haşereyle mücadelenin en önemli evresi olan larva döneminde çalışmalarını hassasiyetle sürdürerek, vatandaşların yaz aylarında rahat yaşam koşullarına ulaşmasını hedefliyor.


Haşereyle mücadelede en önemli evre olan larva döneminde haşerelerin üremelerinin önüne geçmek için Mart ayının başından bu yana su birikintileri, kuyular, bataklıklar ve inşaat alanları gibi yerlerde ilaçlama çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren yetkililer, bu şekilde sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı erken çözüm alındığını belirtti.

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