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Adıyaman'da heyelan 1 iş makinesi ve otomobili yuttu

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde şiddetli sağanak sonrasında oluşan heyelan nedeniyle bir otomobil ve çapa makinası toprak altında kaldı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde şiddetli sağanak sonrasında oluşan heyelan nedeniyle bir otomobil ve çapa makinası toprak altında kaldı.


Depremin ardından sel felaketinin yaşandığı Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Çelikhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki heyelanda bir otomobil ve çapa makinası toprak altında kaldı.


Can kaybı ya da yaralananın olmadığı olayın ardından kayan toprağın temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

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