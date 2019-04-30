Adıyaman'da “Hiçten Hiçe Sergisi” düzenlendi

Adıyaman'da, Resim Öğretmeni Mehmet Hüseyin Kutlu tarafından “Hiçten Hiçe” konulu resim sergisi büyük ilgi gördü.

Adıyaman'da resim öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Hüseyin Kutlu, öğrencilere ve vatandaşlara sanatı aşılamak onları renklerle buluşturmak amacı ile resim sergisi açmaya karar verdi. Yaklaşık 20'ye yakın resim yapan ve birkaç öğrencisinin de yaptığı resimleri sergisinde sergileyen Kutlu, bu tür etkinliklere önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Her resmin farklı anlamlar taşıdığını belirten Kutlu, resimleri tek tek öğrencilere hem gösterdi hem de resimlerin anlamlarından bahsetti.

Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir kafede açılan resim sergisinin 5 Mayıs 2019 tarihine kadar açık olacağı öğrenildi.