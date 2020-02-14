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Adıyaman'da hırsızlık zanlısı 8 kişi tutuklandı

Adıyaman’da 5 farklı yerden hırsızlık gerçekleştiren 9 şüpheliden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da 5 farklı yerden hırsızlık gerçekleştiren 9 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik müşterek çalışma yaptı. Çalışma sonrasında yapılan operasyonda telefoncu dükkanı ve okul kantini ile Yunus Emre Mahallesi, Atatürk Bulvarı ve Malatya Caddesinde olmak üzere 5 farklı işyerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 9 şüpheli şahıs yakalandı.


Polis tarafından yapılan aramalarda 3 adet mobil tablet, 17 kilo tütün ve 5 adet tesbih ele geçirildi.


Olaylarla ilgili 9 şüpheli şahıs yakandı. Şahıslar sorgulamalarının ardından adli makamlar sevk edildi. Şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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