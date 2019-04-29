Adıyaman'da “Hz. Safvan b. Mu'attal (ra) Günleri” etkinliği

Safvan b. Mu'attal (ra) Platformu öncülüğünde Siret Derneği ile Adıyaman Belediyesinin birlikte organize ettiği “Safvan b. Mu'attal (ra) Günleri” etkinliği düzenlendi.

“Safvan b. Mu'attal (ra) Günleri” etkinliği kapsamında “ Safvan'ı (ra) Anlamak” konulu panel Adıyaman Belediyesi konferans salonunda yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Siret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Tamer, “Adıyaman'ın yiğit insanlarına seslenmek istiyorum. Gelin, Adıyaman'ımız için bir Sahabi Efendimizin burada olması gibi büyük bir nimetin hakkını veremeyip o nimeti nikmete çevirmeyelim. Hep birlikte bürokrasimiz, üniversitemiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımız ile beraber Sahabi Safvan b. Mu'attal'a (ra) yakışır hizmetlerde bulunalım. Ümitliyiz bu manada güzel adımların sesini de duymaktayız” dedi.

Dr. Ali Tamer sözü yeni kurulan ama hedefleri büyük olan Safvan b. Mu'attal platformuna da getirerek her kesin ve her kesimin bu platforma katkı sunmasını istedi.

Akabinde panel için gerçekleştirilen oturumda Safvan-Der Genel Sekreteri Eğitimci İsmail Ergün'ün moderatörlüğünde İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Eğitimci-Yazar Ali Bozkurt ve Eğitimci-Yazar Ebubekir Aytekin konuşma yaptı.

Sahabi Safvan b. Mu'attal'ın (ra) hayatından alınabilecek üç kavram olan Müminin en temel vazifesi tebliğ, İslam Toplumunun kaynağı muhabbet ve kulluk yolunun azığı sabır konuları panelistler tarafından dinleyicilerle paylaşıldı.