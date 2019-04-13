Adıyaman'da ihtiyaç sahipleri için ücretsiz mağaza açıldı

İHH tarafından Adıyaman Turgut Reis Mahallesinde ‘Adıyaman İHH Giyim Mağazası' dualar ile açıldı. Adıyaman'da ihtiyaç sahibi aileler, yetim aileler ve muhacirler bu giyim mağazasından ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayacak.

Giyim mağazasının açılmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi kişiler kendi bedenlerine göre giyim eşyalarını seçerek ihtiyaçlarını giderdi.

Mağazanın açılışında konuşan İHH Adıyaman Başkanı Mahmut İzci, mağazayı açmakta ki amaçlarından bahsederek, “Adıyaman'da ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek için açtığımız bu giyim mağazası özellikle Adıyaman'da ki ihtiyaç sahibi ailelerimize, yetim ailelerimize, muhacir kardeşlerimize hitap edecek. Buradaki temel gayemiz, insanlar ihtiyaçları olanları bedenine uygun olanları deneyip, ihtiyaçlarını giderebilmek adına böyle bir mağaza düşündük. Adıyaman'da ilk defa böyle bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmanın devam etmesi için halkımızdan destek bekliyoruz. Buraya yapılacak yardımlarla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Ayrıca gıda bankacılığı imkanımız var. Gıda bankacılığı ile şirketinizin ve firmanızın üzerinden yapabilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz” diye konuştu.