Adıyaman'da ikamet yangını korkuttu

Adıyaman'da, bir ikamette çıkan yangın vatandaşlar tarafından paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 2715 Sokak içerisinde ikamet eden Fatih Ö'ye ait iki katlı evin 1. Katında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.