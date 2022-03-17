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Adıyaman'da, ikamet yangını korkuttu

Adıyaman’da, bir ikamette çıkan yangın korkuya neden oldu.

Adıyaman'da, bir ikamette çıkan yangın korkuya neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Köy Hizmetleri Kavşağı yakınlarında 4 katlı bir binanın 2.katında ikamet eden Sevim Ö'ye ait ikamette yangın meydana geldi. Soba bacasından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden ikamet sakinleri alevlere müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olay da ikamette maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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