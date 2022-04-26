İhlas Haber Ajansı

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Adıyaman'da, iki farklı kavga: 27 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki farklı kavgada 3’ü ağır, 27 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki farklı kavgada 3'ü ağır, 27 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, ilk kavgada Kahta ilçesi Atatürk Mahallesi İbni Mirza Parkı önünde meydana geldi. Yabancı uyruklu bir grup şahıs ile Kahtalı bir grup şahıs arasında tartışma çıktı. Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 3 yabancı uyruklu şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


İkinci kavga olayı ise Kahta ilçesi Menderes Mahallesi'nde yaşı küçük çocuklar arasında kavga çıktı. Çocuklar arasında yaşanılan kavgaya kısa süre içerisinde aileleri de dahil oldu. Bıçaklı ve sopalı kavgada 19 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrasında polis ekipleri olayların yeniden çıkma ihtimaline karşı hastanede güvenlik önlemi aldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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