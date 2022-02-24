İhlas Haber Ajansı

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Adıyaman'da, iki grup arasında kavga

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekiplerince müdahale edildi.

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekiplerince müdahale edildi.


Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartılma kısa sürede büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahalede bulundu. Davacı ve şikayetçinin olmadığı olayda şahıslar olay yerinden uzaklaştırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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