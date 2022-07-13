Adıyaman'da, iki grup arasında kavga

Adıyaman'da, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Mara Mahallesi 1303 Sokak içerisinde daha önceden husumetli olan iki grup arasında tartışma çıktı. Bir birine laf attıkları gerekçesiyle çıkan ve kısa sürede büyüyen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Yaşanılan olayla ilgili belirtilen bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerine gelerek kavga eden şahıslara müdahalede bulundu. Ölen yada yaralanın olmadığı olay sonrasında bir birinden şikayetçi olmayan şahıslar, polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı.