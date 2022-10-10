İhlas Haber Ajansı

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Adıyaman'da iki grup arasında kavga

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.


Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Mahmut Gürbüzcan Cami yakınlarında bulunan ve karanlık park diye tabir edilen park içerisinde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir birine saldıran gruplardan dolayı olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahalede bulundu. Ölü ve yaralanın olmadığı kavgada 3 kişi gözaltına alındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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