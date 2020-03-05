Adıyaman'da iki grup arasında sopalı kavga: 4 yaralı

Adıyaman'da, iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı çıkan sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Mobilyacılar Sitesi içerisinde karşı karşıya gelen iki grup daha önceden aralarında alacak verecek meselesinden dolayı tartıştı. Tartışma sonrasında grup birbirine sopalarla saldırdı. Yaşanılan kavgada M.T. ve Y.S. sopa darbeleri sonucu yaralandı. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kavgaya karışan şahıslar polis merkezine götürüldü. Burada kavga eden taraftarlar polis merkezi bahçesinde yeniden birbirine saldırdı. Burada da çıkan kavgada Ö.T. ile E.T. darp neticesi yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.