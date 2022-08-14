Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Çıralık köyü yakınlarında Muhammed D. idaresindeki 33 BLT 91 plakalı otomobil ile Ebutalip A. idaresindeki 33 AHL 648 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Muhammed D. ve Ebutalip A. ile araçlarda bulunan Hüseyin Diker, Abdulsamet Çelik ve Zahirde Diker yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hüseyin Diker (84), yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diker'in cenazesi, işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.