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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Halil Rıza S., idaresindeki 02 LE 739 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 HC 505 plakalı otomobil Yunus Emre Mahallesinde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Halil Rıza S., ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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