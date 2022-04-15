İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışmış olduğu kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışmış olduğu kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Alp idaresindeki 02 AAU 750 plakalı otomobil ile Ali Bal idaresindeki 02 AAB 987 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi 30165 Sokakta çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Hüseyin Alp ile Ali Bal yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.