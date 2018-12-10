Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ömer K., idaresindeki 02 BH 384 plakalı otomobil ile Selim B. (41), idaresindeki 02 FA 310 plakalı otomobil Kayalık Mahallesi 3.Çevre Yolu üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Selim B., ile otomobillerde bulunan Ahmet Tayyip B.(2), Özge B. (10), Filiz B.(38), ile Gamze B. (17), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.