Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Zeynal Arslan idaresindeki 63 KR 491 plakalı Renault marka otomobil ile Vakkas Kaplan idaresindeki 27 AG 627 plakalı Fiat marka otomobil, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Şanlıurfa yol ayrımı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazanın şiddetiyle yol kenarında bulunan telefon direği parçalanırken Vakkas Kaplan idaresindeki otomobil buğday tarlasına girerek durabildi.

Kazada otomobil sürücüleri Zeynal Arslan ve Vakkas Kaplan ile araçlarda bulunan Emre Arslan, Ali Karabudak, Gamze Kaplan, Elif Kaplan, Zeynal Kaplan ve Enes Karakuş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kent merkezinde bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.