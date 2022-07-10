Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Dursun G. idaresindeki 44 ACU 343 plakalı otomobil ile Durmuş Y. idaresindeki 44 BE 683 plakalı otomobil, Harmanlı Beldesi yol kavşağında çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet Fatih G., Hamiyet Y., Gülay K., Meryem S., Ecem Ela S.ve Ali İrfan S. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.