Adıyaman'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 2019 yılında yapılacak faaliyetler değerlendirildi.

Vali Aykut Pekmez Başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyit Temir, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Yusuf Demir, İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Ramazan Karakuş, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, ilgili kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Yusuf Demir, bir önceki toplantıda alınan kararları özetleyerek, İşkur İl Müdürlüğünün 2019 yılında yaptığı çalışmaları değerlendirerek, 2019 yılında yapılacak faaliyetlerle ilgili kurulu bilgilendirdi.

Toplantıda konuşan Vali Aykut Pekmez, “İşgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme ve mesleki eğitim programları kapsamında 2019 yılı Ocak-Mart dönemi içerisinde 21'i istihdam garantili, 16'sı istihdam garantisiz, 3^ü girişimcilik kursu ve 36'sı özel politika kursu olmak üzere toplam 76 adet kurs açılmıştır. Bu kurslara 356'sı erkek, 1095'i kadın olmak üzere toplam 1.451 kişi katılmıştır. Aynı dönemde 213 adet İşbaşı Eğitim Programı düzenlenmiş, bu programlardan 581'i erkek ve 521'i kadın olmak üzere toplam 1.102 kişi faydalanmıştır ”dedi.

2019 yılı Ocak-Mart döneminde toplam 289 kur ve işbaşı eğitim programının açıldığını vurgulayan Vali Aykut Pekmez, “açılan bu programlara 937'si erkek ve 1.616'sı kadın olmak üzere toplam 2.553 kişi katılmıştır. 2019 yılı Ocak-Mart döneminde yukarıda bahsedilen Aktif İşgücü Programı faaliyetleri kapsamında, 9 Milyon 572 Bin TL ve İşsizlik Sigortası kapsamında yapılan 6 Milyon 363 Bin Türk Lirası ödeme ile birlikte işsiz vatandaşlarımıza toplam 15 Milyon 935 Bin TL ödenmiştir. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararları doğrultusunda 2019 yılında da işgücü ihtiyacının giderilmesine ve istihdamın arttırılmasına yönelik mesleki eğitim faaliyetlerine devam edilecektir” ifadelerini kullandı.