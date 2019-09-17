Adıyaman'da ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, haşereyle mücadelenin en önemli evresi olan Mart ayının ortasında başlanan larva dönemini tamamlayan, ancak ergin çalışmalarını yıl boyunca sürdüreceklerini dile getirdi. Yetkililer, "Sürdürdüğümüz ilaçlama sezonun ilk evresi olan larva dönemini tamamladık. Mart ayında başladığımız ve o tarihten bu yana su birikintileri, kuyular, bataklıklar ve inşaat alanları gibi yerlerde ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiren ekiplerimiz başarılı bir dönemi geride bıraktı. Lavra dönemi tamamlansa da, ergin dönemimiz yıl boyunca devam edecek” dedi. Yaptıkları etkin çalışmalardan dolayı bu yıl şikayetlerin çok azaldığını da sözlerine ekleyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, 2020 yılında da daha etkin mücadele etmek için çalışmalara şimdiden başladıklarını söyledi.

Vatandaşlar ise yaz boyunca haşere sorununu pek yaşamadıklarını dile getirerek, Adıyaman Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.