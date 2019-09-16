Adıyaman'da, İlköğretim Haftası kutlandı

Adıyaman Menderes İlk Okulunda gerçekleştirilen İlköğretim Haftası kutlama programına Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Zafer Yener, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, günün anlam ve önemine binaen yaptıkları konuşmalar sonrasında öğrencilere başarılar dileyerek, İlköğretim Haftasının hayırlara vesile olmasını dilediler. Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okunup halk oyunları gösterileri yapıldı.