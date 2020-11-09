Adıyaman'da "İneğe neden geç yem verdin" kavgası: 3 yaralı

Adıyaman'da, ‘İneğe neden geç yem verdin' tartışması yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Örenli Mahallesi'nde A.A., O.G., E.K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında ineklere geç yem verildiği iddiası üzerine tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. A.A. iddiaya göre yanında bulundurduğu bıçakla O.G., E.K. ile ismi öğrenilemeyen kişiyi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.