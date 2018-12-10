Adıyaman'da “İnme Ünitesi” açıldı

Nöroloji Anabilim Dalına bağlı olarak hizmet vermeye başlayan ünite, inme inen ve erken dönemde başvuran hastalar tedavi edilerek eski sağlığına kavuşuyor.

İnme Ünitesi hakkında bilgi veren Nöroloji Uzmanı Dr. Erman Altunışık, hastaların uygun ve yeterli rehabilitasyon tedavisi alabilmesi ve inme tekrarından korunması için önlemler ve altyapı olanaklarının iyileştirilmesi ve sürdürülmesi için ülke çapında etkin program ve projeler yürütüldüğünü söyledi. Altunışık, “Biz de kendi hastanemizde 4 yataklı inme ünitemizi açmış bulunmaktayız. Bu ünite vasıtasıyla özellikle tıkayıcı beyin damar hastalıklarının etkin bir şekilde tedavi ve takibini yapmayı amaçlıyoruz. Gelişmiş birçok ülkede tıkayıcı inmede etkin olarak kullanılan pıhtı eritici tedaviyi biz de uygulayabiliyoruz. Bu etkin tedavide bizi en çok zorlayan maalesef zaman oluyor. Çünkü bu tedavinin sadece inme başlangıcından sonraki 4.5 saat içinde verilmiş olması gerekiyor. Bu yüzden hastaların mümkün olan en kısa zamanda hastaneye ulaşmaları büyük önem taşıyor” dedi.

Konuyla ilgili konuşan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Fatih Doğan, “Sağlık Bakanlığımızın 100 günlük eylem planı kapsamında, özellikli sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir ve sürdürülebilir olmasının sağlanması amacıyla ilimizde planlanan İnme Ünitesini çok hızlı bir şekilde açarak hasta kabulüne başladık. İnme hastalarına zamanında, etkin ve yeterli bir müdahale, tanı, tedavi, takip ve bakım sürecini sağlamak üzere hizmet verecek olan birimimiz önemli bir eksikliği ortadan gidererek halkımıza hizmet vermeye devam edecektir” diye konuştu.