Adıyaman'da İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Cemiyeti kuruldu

Adıyaman'da uzun yıllardır basın sektöründe hizmet veren ve sahada çalışan gazetecileri bir çatı altında toplayan Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

Gazeteci Metin Harıkçı'nun kurucu başkanlığını yaptığı cemiyet bünyesinde Adıyaman'da aktif bir şekilde çalışan gazeteciler yer alıyor.

Cemiyetin kurulmasıyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Metin Harıkçı, Adıyaman basın kuruluşlarının ve basın çalışanlarının zor şartlar altında çalıştıklarına dikkat çekti.

Harıkçı, "İlimizde sahada çalışan meslektaşlarımızla uzun süredir aramızda konuştuğumuz ancak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir süre beklemeye aldığımız oluşumu nihayet hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle zor şartlar altında hizmet veren İnternet sitelerimiz ve sahada çalışan gazeteci meslektaşlarımızın durumunu en iyi bilen birisi olarak arkadaşlarımızdan alacağımız güçle daha iyi yayın yapmak, daha iyi hizmet vermek adına elimizden geleni yapacağız. Bu işe gönül veren, bu mesleğe emek veren kardeşlerimizin yeri gelecek düğününde, yeri gelecek cenazesinde, yeri gelecek hastasının yanında olacağız." dedi.

Dernek çatısı altında mesleki konularda çalışmalar yaparak meslektaşlarının daha iyi yayın yapabilmelerine imkan sağlamaya çalışacaklarını ifade eden Harıkçı, "Bunun yanı sıra uzun süredir sorun halinde bulunan internet medyası için yasal bir düzenlemenin yapılması konusunda cemiyet olarak elimizden geleni yapacağız. Adıyamanlı gazeteci arkadaşlarımızla birlikte önemli projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Basın kuruluşları arasında birlik ve dayanışma içinde çalışarak tüm arkadaşlarımızla birlikte Adıyaman'ın sosyal, toplumsal, kültürel etkinliklerinde cemiyet olarak üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi hedefliyoruz. Yeni kurulan cemiyetimizin ilimize, ilimiz basın sektörüne hayırlara vesile olmasını ümit ediyoruz. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin" ifadelerine yer verdi.

İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği bünyesinde Adıyaman'da aktif bir şekilde yayın hayatını sürdüren 20 internet sitesi, çalışan gazeteciler olduğunu belirten Harıkçı, Ramazan bayramından sonra site isimleri ve gazeteci arkadaşların isimlerinin açıklanacağını ifade etti.