Adıyaman'da iş yeri kurşunlandı

Adıyaman'da yüzü maskeli bir şahsın, iş yerine 5 el ateş ederek olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Turgutreis Mahallesi 104. Sokak'ta bulunan Mehmet Sait Şeker'e ait iş yerinde gerçekleşti. Gece geç saatlerde maskeli bir zanlı, iş yerine gelerek 5 el ateş etti. İş yerini kurşunlayan şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaşırken olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Sabah dükkanını açmaya geldiğinde iş yerinin camlarındaki kurşun izini gören iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı.

Maskeli şahıs, silahtan çıkan boş kovanların yere düşmemesi ve delil bırakmamak için tabancanın altına poşet tuttu. Ancak tabancadan çıkan kovanlardan birisinin sıcak olduğu için poşetten düştüğü öğrenildi. Polis ekipleri, dükkan sahibinin ifadesi doğrultusunda çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.