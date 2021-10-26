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Adıyaman'da iş yerine silahlı saldırı

Adıyaman’da, bir iş yerine kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından silahla ateş açıldı.

Adıyaman'da, bir iş yerine kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından silahla ateş açıldı.


Edinilen bilgilere göre, Barbaros Hayretin mahallesi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü arka tarafında bulunan bir iş yerine kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs yada şahıslar tarafından tabanca ile ateş açıldı. Tabancadan çıkan mermiler iş yerinin camlarına isabet etti. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yaşanılan olay sonrası olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde ve çevresinde incelemelerde bulunarak olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların bulunması için çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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